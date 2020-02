Joanna Krupa TŁUMACZY wybryki reporterki bez granic Kingi Rusin: "Dzięki niej wiele osób mogło się dowiedzieć, jak to naprawdę wygląda"

maromakaroni 9 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Oesssu! Dżoana, dzięki! Masz rację! Mogłam się dowiedzieć, że aktorzy i celebryci to... normalni ludzie! Łał! Jedzą, tańczą, chodzą w kapciach i rozmawiają! Chyb nie otrząsnę się z szoku. O Kingo, dziękuję! Mogłam to tylko podejrzewać, ale dzięki Tobie mam już pewność! Co prawda nie napisałaś, Kingo, czy oni wszyscy defekują, ale gwiazdom TAKIEGO formatu, to chyba nie przystoi oddawanie stolca, co?