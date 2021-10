Ewa Minge punktuje Marcina "gardzę kobietami" Gortata: "Rozumiem, że świat z pozycji 2,11 metra wydaje się malutki"

Miki 19 min. temu zgłoś do moderacji 17 3 Odpowiedz

No jest coś niepokojącego w tym że "nienawidzi, gardzi kobietami "(cokolwiek by nie robiły i jak zarabiały) biedny człowiek- może jakiś uraz do kobiet - no ale co on całe życie robił? wrzucał piłkę do kosza, może nikt nigdy nie nauczył go dobrego wychowania i kultury oraz szacunku do kobiet. Nieźle musi traktować tę swoją kobitę.