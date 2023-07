Ewa Minge wspomina pierwsze małżeństwo. Były mąż zgotował jej piekło! "Zostałam wyrzucona z domu z dziećmi przez policję"

echo 27 min. temu zgłoś do moderacji 8 5 Odpowiedz

Książkę promuje ? Stad te na starość wywody ? Po co to komu , niech sie Pani sama zastanowi po co komu czytać o Pani zyciu .? Bylo minelo idzie się do przodu , nie wraca się do treumatycznych przeżyć .Zycie jest zbyt piękne ,aby zadręczać sie tym co minęło. Tutaj chyba jednak chodzi o książkę tak cos czuje . Jak zwykle kasa .!