Ewa Minge po rozwodzie była BEZDOMNA! "Mój starszy syn próbował się targnąć na swoje życie"

Ewa Minge udzieliła Pudelkowi szczerego wywiadu, w którym powiedziała m.in. o tym, dlaczego nie lubi epatować bogactwem. Projektantka i autorka książki Gra w ludzi wyznała, że doskonale wie, co to bieda, bo sama jej doświadczyła. Celebrytka podzieliła się z nami traumatyczną historią, która przydarzyła się jej po rozwodzie.

Ja w swoim życiu byłam bezdomna. Zostałam wyrzucona z domu z dziećmi przez policję, ponieważ za pierwszy mój rozwód zapłaciłam zapracowanym przez siebie, przez moją i tylko moją firmę, majątkiem . Żeby ten rozwód był szybki, zaproponowałam, że oddaję wszystko, kilka nieruchomości. Mimo że byłam osobą bardzo młodą, to mieliśmy kilka domów - wyznała.

Minge nie spodziewała się jednak, że po kilku miesiącach od rozwodu do jej drzwi zapuka policja...

Któregoś pięknego razu, pół roku po rozwodzie, zapukali policjanci, pokazali akty własności i powiedzieli, że ten pan tutaj, życzy sobie, żebyśmy z tego domu wyszli. Po czym, jak się rozeznali ci policjanci, to wzięli mnie na bok i zaproponowali coś, za co kocham ich do dzisiaj. I powiedziałam: słuchajcie, nie. Oczywiście miałam prawo zostać w tym domu, ale tego się tak nie załatwia...