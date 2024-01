Ewa Minge WYGINA się w prześwitującej koronkowej stylizacji. Fani zachwyceni: "PETARDA"(FOTO)

Sylwestrowa noc to wyjątkowa okazja do modowych szaleństw. Na takie zdecydowała się również Ewa Minge . Słynna projektantka i bezkompromisowa komentatorka życia celebryckiego ochoczo udziela się w mediach społecznościowych, gdzie nie tylko pokazuje swoje dokonania zawodowe, ale również chętnie wypowiada się na masę najróżniejszych tematów.

Ewa Minge wygina się w koronkowej stylizacji. Tak złożyła noworoczne życzenia

Chociaż Ewa Minge jest zazwyczaj dość wylewna w swoich postach, to tym razem zdecydowała się opublikować jedynie krótkie "Happy!". Żeby jednak nie było nudy, to życzenia zostały okraszone kilkoma zdjęciami z podłożonym hitem Abby, oczywiście tym nawiązującym do celebracji Nowego Roku.