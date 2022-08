Ewa Minge zainspirowana Joanną Racewicz też udostępniła dane swojej hejterki! "Moim prawem jest PIĘTNOWANIE MOJEGO OPRAWCY"

Kilka dni temu głośno było o akcji Joanny Racewicz, która postanowiła przeciwstawić się negatywnym komentarzom jednej z internautek. Pisała w nich, że "zrobiła sobie krzywdę z twarzą", co skłoniło dziennikarkę do konfrontacji. W efekcie Racewicz zaprosiła hejterkę na kawę, aby ta powiedziała jej prosto w twarz to, co publicznie pisała pod jej postami na Instagramie. Ostatecznie do spotkania nie doszło.