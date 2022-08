Joanna Racewicz zaprosiła hejterkę... na kawę! "Usłyszę wreszcie, jakie ze mnie MONSTRUM"

Wspaniale! Wreszcie ktoś odważny. Zapraszam na kawę , może być z ciastkiem. Zrobimy relację, jak mi Pani mówi w twarz (nomen omen), "jaką sobie krzywdę zrobiłam", dobrze? W końcu napisała to Pani "publicznie", uznając, że - skoro ja jestem osobą "publiczne" (to literówka, prawda?) - ma do tego prawo. Ja w związku z tym uznaję, że mogę opublikować Pani opinię. Mówię - sprawdzam. Przyjmuje Pani wyzwanie? - napisała w odpowiedzi Racewicz, drążąc jeszcze temat literówki w komentarzu.

Dziennikarka postanowiła zaapelować również do swoich obserwatorów. W obszernej wiadomość dotyczącej walki z hejtem poprosiła, by powstrzymali się oni od nienawistnych komentarzy w sieci - między innymi z uwagi na dobro dzieci, które również mają dostęp do internetu. Prezenterka zaznaczyła, by wszyscy ci, którzy nie mogą odmówić sobie hejterskich wpisów, wysyłali je do niej w wiadomości prywatnej.