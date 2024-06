Ewa Mrozowska DOBITNIE odpowiada na sugestię fana, by założyła OnlyFans: "Dla mnie to jak PROSTYTUCJA"

Szczota 26 min. temu zgłoś do moderacji 8 2 Odpowiedz

No OF to jednak słaba opcja do zarobków, ale w świecie konsumpcjonizmu i fast fashion dużo młodych dziewczyn idzie w to, bo liczy się KASA KASA KASA. Aż porobiło się tego tyle, że chyba ciężko się już przebić i na tym zarabiać. Bardzo dziwne czasy nastały. Kiedyś Frytka była zaszczuta za igraszki w jacuzzi, teraz baby same się pchają z golizną, żeby zarobić. Mentalnie w wielu sferach poszliśmy do przodu i super, ale OF to jakaś, mam nadzieję, chwilowa porażka. Dla wielu dziewczyn może się źle skończyć 🙄