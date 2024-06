Sylwia Bomba i Ewa Mrozowska DOKAZUJĄ na Instagramie BEZ MAKIJAŻU. Internauci podzieleni: "Jakie to głupie" vs. "Boskie" (WIDEO)

Gdyby nie uwielbiany przez widzów program "Gogglebox. Przed telewizorem" to polski show-biznes byłby uboższy o kilka wyjątkowo barwnych osobistości. To właśnie stacja TTV sprawiła, że w świadomości Polaków zaistniała chociażby Sylwia Bomba , która w popularnym formacie komentowała rozmaite programy telewizyjne u boku przyjaciółki Ewy Mrozowskiej . Trzeba przyznać, że ich duet nie tylko zaskarbił sobie sporą sympatię widzów, ale również przeszedł do historii telewizji.

Sylwia Bomba i Ewa Mrozowska podzieliły internautów

Na Instagramie pojawił się kolejny zabawny filmik Sylwii Bomby i Ewy Mrozowskiej, który nie przeszedł bez echa. Tym razem celebrytki stwierdziły, że "każda blondynka musi mieć swoją brunetkę i na odwrót". Żeby zobrazować tę złotą myśl, obie panie wyposażyły się w peruki, które miały ich do siebie upodobnić. Mrozowska zarzucała puklami w kolorze ciemnego kasztanu, a Bomba zaprezentowała się w dość zaskakującym blond wydaniu. Przy okazji obie panie zaprezentowały się bez makijażu. Choć celebrytki ewidentnie świetnie się bawiły nagrywając wideo, to niestety nie wszyscy internauci podzielili ich entuzjazm. Niektórzy stwierdzili, że ich popisy były "głupie".

No każdy budzi się bez makijażu więc to naturalne - zauważyła Bomba.

Takich trzech jak Was dwie to ani jednej, Boskie; Duet idealny; Uwielbiam was dziewczyny. Jesteście super; Uwielbiam Was. Od razu mi się micha uśmiecha - zachwycali się internauci pod wideo.