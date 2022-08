Agnieszka Kotońska, Sylwia Bomba i Mateusz Borkowski to weterani programu "Gogglebox". Kto z nich przeszedł najbardziej spektakularną metamorfozę? (ZDJĘCIA)

Program "Gogglebox. Przed telewizorem" emitowany jest od września 2014 roku. Choć z początku widzowie byli sceptycznie nastawieni do tego formatu, to program szybko stał się hitem stacji TTV. Reality show okazało się trampoliną do medialnej kariery dla wielu jego uczestników. Najwięcej na udziale w show ugrała Sylwia Bomba, która wystąpiła w "Tańcu z Gwiazdami" i zdobyła łatkę kapryśnej gwiazdy.