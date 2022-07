Agnieszka Kotońska z "Gogglebox" o walce z nadprogramowymi kilogramami: "Wiele razy mówiłam, że więcej nie dam rady, PŁAKAŁAM"

Nie jest tajemnicą, że od początku zdjęć do programu Agnieszka Kotońska przeszła ogromną metamorfozę. Nie tylko schudła 30 kilogramów , ale też zmieniła styl i polubiła markowe dodatki, którymi chwali się dziś w mediach społecznościowych. Wkrótce udało się jej zdobyć przychylność reklamodawców, a efekty sporej utraty wagi uważa za swój ogromny sukces.

Zobacz także: Antek Królikowski, kochanka i rodzina vs Joanna Opozda

Agnieszka Kotońska wspomina walkę z nadwagą

Jako pełnoprawna influencerka Kotońska jest coraz mocniej zaangażowana w budowanie instagramowego followingu. Podobnie jak jej znane koleżanki, urządza więc co jakiś czas sesje Q&A z obserwującymi, gdzie opowiada m.in. właśnie o metamorfozie. Teraz postanowiła odnieść się do pytania o to, jak zacząć odchudzanie, aby osiągnąć podobny efekt. Jak twierdzi, nie było łatwo, a początkiem jej historii stało się jedno zdjęcie.