Jacek Szawioła z "Gogglebox" ogłasza: "Najwięcej WIEŚNIAKÓW jest w Prawie i Sprawiedliwości". Przed laty był... fryzjerem Andrzeja Dudy

Stdss 22 min. temu

Słuchajcie Ja jadąc do miasta na jakąś imprezę czy to chrzest czy wesele (jestestem ze wsi)zawsze się dziwie,ze te miatowe nie potrafią się ubrać Tam to jest wieś Ja jestem przy nich gwiazda a one to dramat Nie mają za grosz stylu a ciuchy jak z lumpa