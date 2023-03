Ewa Pacuła ujawnia, jak się czuje jej córka. Nicole Saleta wciąż czeka na trzeci przeszczep: "Ciężkich momentów było mnóstwo"

Przemysław Saleta i Ewa Pacuła od lat walczą o to, aby ich córka wróciła do pełni zdrowia. O tym, że Nicole Saleta zmaga się z poważnymi problemami ze zdrowiem i jej nerki nie funkcjonują prawidłowo, rodzina dowiedziała się, gdy ta miała 13 lat. Od tego czasu przeszła dwa przeszczepy, a jednym z dawców był jej ojciec, o czym informowały media.

Nicole Saleta wciąż czeka na przeszczep. Matka ujawnia, jak się teraz czuje

O tym, że Nicole Saleta nadal jest na liście oczekujących na przeszczep, mówiło się jeszcze w 2019 roku. Choć od tego czasu minęły już 4 lata, to córka Ewy Pacuły i Przemysława Salety wciąż czeka na operację, która może jej pomóc wrócić do zdrowia. Pierwszy przeszczep miał miejsce w 2007 roku, jednak po kilku latach problem powrócił, a nerka podarowana jej przez ojca przestała pracować tak, jak powinna.

Ewa Pacuła mówi o chorobie córki. Przyznaje, że to był dla niej szok

Takie doświadczenia stawiają najpierw świat całej rodziny na głowie, a później wszyscy uczą się z tym żyć, przyzwyczajają się do takiej sytuacji. Na początku z takim dzieckiem choruje cała rodzina, a później robimy wszystko, co możemy, aby ona łagodniej przechodziła to wszystko i my, żebyśmy jak najlepiej funkcjonowali w tej sytuacji - wspomina.