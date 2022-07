Ewa Zakrzewska odpowiada na krytykę po konflikcie ze stewardessą: "Jeśli będę nachodzić na drugie siedzenie, to oczywiście będę DRUGIE DOKUPOWAĆ"

Blabla 9 min. temu zgłoś do moderacji 5 2 Odpowiedz

Chodzi o to że wszystko można powiedzieć w dwojaki sposób. Można nazwać kogoś Panią lekkich obyczajów lub zwykła kur#@, można poprosić kogoś żeby się przesunął lub kazać mu wypiep#@ć. I to jest problem tej natury- miło by było jakby pani stewardessa powiedziała to po cichu i w miły sposób- tak by nie krępować pasażera, jest mimo wszystko osobą z obsługi i powinna trzymać fason oraz dbać o komfort osoby lecącej. Jestem gruba, nie jestem gnuśna, krępuje mnie moja otyłość, ale nie potrafię sobie z nią poradzić i gdyby wobec mnie się tak zachowano byłoby mi zwyczajnie przykro. Rozumiem, że stewardessa też człowiek i mogła mieć gorszy dzień, ale skoro my komentujemy i dajemy opinie różnym obiektom w Googlach czy na fejsie oraz chociażby zachowanie tej Pani (kimkolwiek ona jest) to ona może skomentować zachowanie obsługi samolotu.