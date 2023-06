Ewel0na i Żółw ROZSTALI SIĘ! "Pewne zachowania są nie do wybaczenia"

Związek Ewel0ny i Żółwia

Początkowo Ewel0na i Żółw wydawali się być wyjątkowo zgranym duetem. Wszak zaadoptowali wspólnie dwie małpki. W zeszłym roku doszło jednak do zaskakującego zwrotu akcji. Celebrytka poinformowała na Instagramie, że narzeczony zabrał jej klucze i zamknął w mieszkaniu. Para zaskakująco szybko wszystko sobie wyjaśniła i od tamtej pory prezentowała w mediach kadry i nagrania sugerujące, że między nimi wszystko układa się doskonale.

Ewel0na rozstała się z narzeczonym

Z racji tego, że pytania o związek są coraz częstsze, z dniem dzisiejszym jestem gotowa w końcu się wypowiedzieć na ten temat, bo jest on dopięty do końca. Nasza relacja rozpadła się definitywnie. Pewne zachowania są nie do wybaczenia. Szczegóły zostawiam dla siebie - poinformowała za pośrednictwem Instastories.