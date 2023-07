Ewel0na mówi o rozstaniu z Żółwiem. Fani dociekają: "Po co się zaręczasz, jak się rozstajesz?". Odpowiedziała

Ewel0na opowiada o szczegółach rozstania z Żółwiem. Zdradziła, czy jest szansa, że do siebie wrócą

We wtorek Ewelina zorganizowała na instagramowym profilu tzw. Q&A. Większość dociekań naturalnie dotyczyła życia uczuciowego. Zapytana o to, czy rozstała się z narzeczonym w dobrych relacjach , odpowiedziała krótko:

No, co na to odpowiedzieć? Życie. To, że ludzie się rozstają, nie zawsze znaczy, że się nie kochają. Czasami zbyt dużo się dzieje w zbyt krótkim czasie. Jaki scenariusz napisze życie, to już nie wiadomo. Czas wszystko pokaże - odpisała tajemniczo.