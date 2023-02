Ewel0na upodabnia się do Laluny Unique?! Internauci wydali werdykt: "JAK BLIŹNIACZKI" (ZDJĘCIA)

Ania 12 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

Wszystko to jakoś zniosłabym. Uroda, styl, to wszystko zależy od indywidualnego poczucia i wyczucia, jak nam że sobą dobrze, czy jak bardzo odpowiada nam nasza uroda. EwelOna ma nawet (poza doczepami) sporawą ilość własnych włosów. Laluna już niestety nie. Nie rozumiem tylko dlaczego operować swoją twarz tak mocno ( nie mam niczego przeciwko sensownym i faktycznie słusznym operacjom plastycznym )? Po to, żeby potem maskować grubą warstwą makijażu fakt, że się je miało oraz po to by wyglądać jak najnaturalniej. Ale zmierzając do sedna, o ile wszystko to jestem w stanie jakoś zrozumieć - tak wulgarnego i prostackiego języka, zdań bez przecinków już nie znoszę.