Ewel0na w końcu ujawnia, że trafiła do szpitala przez operację w Turcji! "To było COŚ STRASZNEGO. Nie było wiadomo, czy z tego wyjdę!"

Przełom 2020 i 2021 roku był dla Ewel0ny dość trudny. Znana z "Warsaw Shore" Ewelina Kubiak wyznała wówczas, że trafiła do szpitala w wyniku poważnych problemów ze zdrowiem. Choć nie chciała wdawać się w szczegóły tego, z czym się zmaga, to przyznała, że "przeżyła piekło" i ten okres w jej życiu budzi głównie bolesne wspomnienia.

Zobacz: Ewel0na trafiła DO SZPITALA! "Najgorsze jest za mną"

Ewel0na dwukrotnie trafiła do szpitala. "Jestem podłączona pod specjalną maszynę"

Doniesienia o hospitalizacji Ewel0ny były dla internautów alarmujące. Co istotne, na niedługo przed walką o zdrowie celebrytka wybrała się do Turcji, skąd wróciła z nowym nosem, płaskim brzuchem oraz uniesionymi brwiami. Niestety po powrocie ze Stambułu nagle zniknęła z sieci, a do obserwujących przemówiła aż miesiąc później, przyznając, że przeszła przez bardzo trudny czas. Nie chciała jednak zdradzić, co jej dolegało.

Nie chcę rozwodzić się na temat tego, dlaczego mnie nie było, bo nie chcę wracać do tego okropnego czasu. To było po prostu piekło i chcę, żebyście to uszanowali - tłumaczyła na Instastories.

Co prawda Kubiak nie chciała zdradzić, z czego wynikają jej poważne problemy ze zdrowiem, ale część fanów miała swoje domysły. Teraz celebrytka postanowiła rozwiać wątpliwości.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Ewel0na wraca po długiej nieobecności: "To było piekło"

Ewel0na przyznaje, że trafiła do szpitala po zabiegach w Turcji

W najnowszej serii pytań i odpowiedzi na swoim instagramowym profilu Ewel0na wróciła myślami właśnie do czasu, gdy trafiła do szpitala. Jeden z internautów postanowił zapytać o to, czy to przez interwencję tureckich chirurgów musiała walczyć o powrót do zdrowia. Celebrytka odpowiedziała twierdząco.

Czy zrobili ci coś źle i przez nich leżałaś w szpitalu? - padło pytanie.

Tak - odpisała krótko Ewelina.

Na tym nie koniec, bo ktoś poprosił o to, aby dokładniej opisała powstałe w tym czasie powikłania. Ewel0na twierdzi jednak, że nie chce do tego wracać, bo było to dla niej bardzo trudne przeżycie.

Może kiedyś... Nie wiem, czy chcę wracać do tego wszystkiego... To było dla mnie i moich najbliższych coś strasznego. Nie było wiadomo, czy w ogóle z tego wyjdę. Większe szanse były na to, że nie... Ale udało się, więc w sumie czy jest sens do tego wracać? - podsumowała.

Warto wspomnieć, że nie tylko Ewel0na wybrała się do Turcji, aby poprawić to i owo... Myślicie, że inne chętne przemyślą sprawę?

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.