Ewel0na wróciła do Żółwia! Zawodnik MMA ujawnił kulisy rozstania w emocjonalnym wpisie: "Szukałem ukojenia w ALKOHOLU I UŻYWKACH"

Ewel0na i Żółw znów razem. Zawodnik MMA ujawnił kulisy rozstania na Instagramie

Wyszło na jaw, że wszystkiemu zawinić miał alkohol i używki , którymi mężczyzna usiłował zagłuszyć dręczące go demony. W akcie desperacji Żółw postanowił poddać się zabiegowi wszycia Esperalu. Jest to jedna z form leczenia alkoholizmu, stosowana w przypadkach, gdy psychoterapia jest nieskuteczna. Spożycie alkoholu wywołuje u osoby "zaszytej" bardzo groźne dla zdrowia objawy, więc osoba uzależniona, w obawie przed zatruciem, unika picia.

Ostatni okres był dla mnie bardzo ciężki - zaczął. Miałem mnóstwo problemów, z którymi nie potrafiłem sobie poradzić, przez co szukałem ukojenia w alkoholu i innych używkach. Zacząłem robić rzeczy, za które nie dość, że jest mi wstyd, to na samą myśl czuję do siebie obrzydzenie. Ocknąłem się w momencie, w którym upadłem na samo dno i uświadomiłem sobie, że albo zrobię coś ze swoim życiem i spróbuję naprawić błędy, które popełniłem, nie będąc sobą, albo stracę wszystko. Postanowiłem się zaszyć. Zrobiłem to dla siebie i dla miłości mojego życia, Eweliny, którą chciałbym również z tego miejsca przeprosić.