Ewel0na wspomina efekty OPERACJI biustu: "Kiedy pierwszy raz zobaczyłem piersi, to prawie ZESZŁAM" (WIDEO)

Choć niektórym trudno zrozumieć, na czym właściwie polega fenomen Warsaw Shore, w którym rozrywkowi uczestnicy na własnym przykładzie pokazuję, czemu nie powinno przesadzać z alkoholem , kontrowersyjny program cieszy się niesłabnącą popularnością. Uczestniczka jednej z edycji programu, Ewel0na, która, jak niemal wszystkie "gwiazdy" ekipy przeszła imponującą metamorfozę i poddała się serii inwazyjnych zabiegów, w końcu zbliżyła się do panującego obecnie ( przynajmniej w pewnych kręgach ) kanonu piękna.

Dla wszystkich fanów Eweliny Kubiak i jej imprezowych znajomych mamy dobrą wiadomość: już we wrześniu na antenie MTV zadebiutuje 13. sezon Warsaw Shore, którego premiera przesunęła się ze względu na pandemię. Uczestnicy kręcą obecnie 14. sezon reality show, w związku z czym kamera Pudelka postanowiła odwiedzić ich na planie. W rozmowie z Michałem Dziedzicem największa gwiazda kontrowersyjnego show zgodziła się opowiedzieć o kulisach swojej spektakularnej przemiany, która - jak sama przyznała - kosztowała ją majątek. Co ciekawe, to wciąż nie koniec wielkiej ewolucji celebrytki.