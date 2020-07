Ewelina Lisowska przefarbowała się na BLOND: "Próbuję się przyzwyczaić" (ZDJĘCIA)

Do grona "wychowanków" telewizyjnych show należy także Ewelina Lisowska. Wokalistka wybiła się jako uczestniczka X Factor, gdzie ostatecznie udało jej się dojść do półfinału. Od momentu udziału w programie celebrytka wylansowała kilka radiowych przebojów oraz wzięła udział w reklamie popularnej sieci sklepów RTV/AGD. Aby podtrzymać medialne zainteresowanie swoją osobą, w ostatnim czasie Ewelina regularnie chwali się za to swoim życiem na Instagramie.