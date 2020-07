Ewelina Lisowska dzieli się z fanami swoim wakacyjnym dramatem: "Tak. Wiem. PRZYTYŁAM" (FOTO)

Gość 38 min. temu zgłoś do moderacji 25 0 Odpowiedz

Jak ktoś dba o swoje ciało, to te dwa kilo robią różnicę. Przecież po takim niby drobnym wzroście wagi, to już ulubione dopasowane jeansy nie leżą. Polecam wszystkim przejmować się już taką "nadwagą" , to nie będzie problemów. Bardzo łatwo jest przejść z idealnej sylwetki do zwykłej, ze zwykłej do "jeszcze ujdzie", a później już z górki. Jak ktoś lubi zrzucać od razu 20 kg, to kto zabroni