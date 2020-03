Ewelina Lisowska przelewa na płótno APOKALIPTYCZNE wizje: "Mam taki problem, że więcej nie umiem"

Nieco bardziej produktywny sposób na spędzenie dłużących się dni w odosobnieniu znalazła natomiast Ewelina Lisowska . Niedawno piosenkarka postanowiła przypomnieć o sobie, wkładając na upublicznionym nagraniu stopę do ust i żartując z grzybicy , miło więc widzieć, że dla odmiany postanowiła zająć się malowaniem.

Miałam sen. Śniło mi się, że ukończyłam ASP, a na dodatek koleżanka napisała do mnie, czy dalej rysuję. Powiedziałam: jasne, ale tylko w snach. I to jest chyba ten moment, kiedy los podsuwa mi pomysł na wypełnienie tego wolnego czasu i przelanie myśli na płótno. Także zejdę do piwnicy, poszukam farb - obwieściła na InstaStory.