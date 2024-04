Fagata ekscytuje się ZAKUPEM 70-metrowego mieszkania! "Ceny wahają się od 15 tysięcy złotych za metr do nawet 30" (WIDEO)

Agata Fąk, zanana szerszej publiczności pod pseudonimem Fagata , działa w Internecie od kilku lat. Prawdziwą sławę jednak zyskała będąc dziewczyną Stuu. Mimo że jej relacja z youtuberem nie przetrwała próby czasu, to 23-latka zdobyła spore grono fanów. Jakiś czas temu o Fagacie zrobiło się głośno za sprawą jej działalności na OnlyFans. W jednym z wywiadów zdradziła, że w pierwszym miesiącu "pracy" na platformie udało jej się zarobić ponad 200 tys. zł .

Fagata wprost o relacjach z rodzicami. Odpowiada na "zarzuty" Nitro

Wokół relacji Fagaty z rodzicami powstało sporo plotek. W rozmowie z reporterką Pudelka, Simoną Stolicką, Fagata wyjawiła, jak obecnie wygląda jej kontakt z rodzicami. Okazuje się, że celebrytka planuje odwiedzić ich za kilka dni. Co ciekawe, Fagata nie wybiera się tam sama, a w towarzystwie swojej drugiej połówki.

Jest ok. Za tydzień do nich jadę z moim chłopakiem. (...) Jesteśmy ze sobą osiem miesięcy. Wcześniej popełniałam taki błąd, że poznawałam chłopaka z rodzicami po miesiącu, a później zrywałam i co teraz? Poznał starych... - stwierdziła.