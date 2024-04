Fagata nie poleca OnlyFans młodym dziewczynom! "To skaza na wizerunku". Wspomina o swoich zarobkach (WIDEO)

Fagata o zarobkach na OnlyFans

Fagata nie poleca OnlyFans. Przestrzegła młode dziewczyny

Aczkolwiek nie polecałabym tego młodym dziewczynom. Wiadomo, że ja dużo zarabiam, bo jestem jedną z największych influencerek w Polsce - zaczęła, następnie argumentując: Z tego co słyszałam, jak takie randomowe dziewczyny z ulicy zakładają OnlyFansa, to zarabiają po trzy tysiące złotych. Czy opłaca się mieć na całe życie taką skazę na wizerunku? Rozbierane zdjęcia do internetu za trzy tysiące złotych? No ja bym tego nie zrobiła - stwierdziła.