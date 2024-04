Fagata planuje DZIECKO! "Mój chłopak nie jest jeszcze gotowy. Będę go namawiać" (WIDEO)

Agata "Fagata" Fąk idzie jak burza i dalej z wdziękiem "trolluje" polskie społeczeństwo, żerując na najniższych instynktach. W obliczu kryzysu wizerunkowego, do którego doprowadziła słynna "Pandora Gate", tytułująca się "sexy ci*pką spod Konina" 23-latka rozpoczęła działalność na OnlyFans, gdzie zbija kokosy (po pierwszym miesiącu zgarnęła ponad 200 tysięcy złotych). Nie oznacza to wcale, że celebrytka zachęca w ten sposób młodzie dziewczyny, by szły jej śladem, a wręcz przeciwnie - przestrzega ewentualne naśladowczynie przed przykrymi konsekwencjami takiej "kariery".

Znakiem rozpoznawczym słynnej skandalistki są tatuaże, rysy twarzy niczym u lalki Barbie oraz krągłe kształty, których nie powstydziłyby się same Kardashianki. Wokół aparycji aspirującej raperki narosło w ostatnim czasie sporo plotek. W rozmowie z Simoną Stolicką dla Pudelka celebrytka postanowiła raz na zawsze sprostować wszelkie niedomówienia i pochwalić się, co takiego poprawiła sobie przy pomocy skalpela.

Ja miałam tylko jedną operację, pupy - zapewniła. Ja siebie kochałam już wcześniej. Nie to, że wcześniej miałam wielkie kompleksy. To też drastycznie nie zmieniło mojej sylwetki. Po prostu miałam ochotę na jakąś poprawę i jak będę znowu miała na coś ochotę, to ją sobie zrobię. Jestem szczera i otwarta na ten temat. (...) Wiem, jakie to kompleksy wywołuje, kiedy piękna kobieta mówi, że ma naturalne ciało, a później się okazuje, że tak nie jest.

W dalszej części wywiadu 23-latka przyznała, że co kilka miesięcy funduje sobie botoks i stymulatory, które ją "podtrzymują", a robi to, by "zapobiec, a nie leczyć". Jeśli chodzi o BBL, czyli "brazilian butt lift", według zaleceń lekarza Agata powinna ponownie poddać się zabiegowi już po dwóch latach, czyli w lutym przyszłego roku. Czy jednak zdecyduje się na ten krok? Okazuje się, że bardziej niż o wielkich pośladkach celebrytka marzy o... zgłębieniu uroków macierzyństwa.

No, zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądać. Może będzie dzidziuś i nie będzie się opłacało robić BBL-a - stwierdziła. Bardzo chciałabym mieć rodzinę i dzieci, ale mój chłopak nie jest jeszcze gotowy. Póki co jesteśmy ze sobą dopiero osiem miesięcy, ale już za rok będę go namawiać.

