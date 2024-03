Fagata wygina się na parapecie, a internauci posądzają ją o RETUSZ POŚLADKÓW: "Coś tu jest NIE TAK..." (ZDJĘCIA)

W 2004 ro... 6 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

nikt mi z Was nie uwierzy bo nie mam Fot .... . Kiedyś w 2004 roku poznałem szatynkę , wzrost chyba miała okolo 174cm lub między 170-174 . I teraz najważniejsze słowa : Ona miała tak krągłe pośladki że wieelee kobiet tu na necie nie ma takich . Jej były i odstające ale i idealnie "nakreślone-zbudowane" przez Naturę lub Stwórcę .... . Wtedy nie były moydne duże krągłe posladki a płaskie . I co ważne linia łączenia się jej posladkow z udami i niżej byla idealna . Nieraz widzicie że tu i ówdzie linie kształtów są lekko nieproporcjonalne do nóg i lub do caaałej sylwetki . Ona miała całą sylwetkę idealną ..... . Gdybym miał dziś jej foty i ona lub ja byśmy je wrzucili na neta ( pisząc że są teraz zrobione w 2024 ) to cały świat by oszalał na widok tych jej IDEALNYCH KSZTAŁTÓW .... .Mało tego , ona nie miala zadnego nawet minlimyemtra celyulitu ! A miała wtedy 28 lat ..... . Żaluję że nie mam FOT ..... . Poznalibyście PIĘKNO Z NAJWÝŻSZEJ PÓŁKI !