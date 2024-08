Fagata WYKŁÓCA SIĘ z internautami, którzy atakują ją pod PÓŁNAGIMI zdjęciami: "Zajmij się robieniem kolejnego bobaska"

Fagata zdążyła wszystkich nas przyzwyczaić do częstej ekspozycji półnagiego ciała, na którym zbija niezły kapitał. Grzeszna celebrytka monetyzuje swoje walory, zyskując status jednej z najpopularniejszych użytkowniczek platformy OnlyFans, na której prezentuje się w jeszcze bardziej wyzywających pozach. 23-latka sama przyznała, że jej forma zarabiania często wywołuje dwuznaczne skojarzenia.

Fagata wdała się w pyskówki z internautami

"Sexy ci*ka spod Konina" dziś uraczyła niespełna 2-milionowe grono followersów kolejnymi odważnymi fotkami w bikini oraz przylegającej do ciała ciemnej bluzce i szortach, które nie pozostawiały zbyt wielkiego pola do wyobraźni. Przeglądając jej profil na Instagramie, widzimy w rzeczywistości zbliżone do siebie gesty i ułożenia ciała, a jedynymi elementami różniącymi fotografie są inne fatałaszki.