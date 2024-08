Najnowsze spostrzeżenie Fagaty: "Ochrona mojego bloku na 100% myśli, że jestem prostytutką"

Gsc 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Bez obrazy dla tej Pani ale czy zarabianie przez s%ks przy użyciu swoich roznegliżowanych zdjęć na wiadomym portalu to nie jest rodzaj prostytucji? Zdaje się, że w dzisiejszych czasach narzędzia do zarabiania ciałem rozbudowały nieco tą definicję. I naprawdę nie ma to nic wspólnego z wracaniem do domu nad ranem ani nawet z fizycznym kontaktem 🤷‍♀️