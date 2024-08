Internauta do Fagaty: "Czemu wstawiasz prawie NAGIE ZDJĘCIE? Dzieci to oglądają". Nie przebierała w słowach w odpowiedzi

Fagata broni pozowania nago na Instagramie

23-latka spienięża swoją goliznę już od roku. Za opłatą pozuje do zdjęć tak, jak ją pan Bóg stworzył. Na jej Instagramie także nie brakuje kadrów, które mogłyby się znaleźć na stronach dla dorosłych. Niedawno Fagata zniesmaczyła wiele osób, wypinając pupę do obiektywu. W komentarzach wylało się na nią wiele hejtu, jednak dopiero teraz - w sesji pytań i odpowiedzi na Instagramie - pozwoliła sobie wejść w interakcję z obserwatorami.

Fagata o karierze na niebieskiej stronie

Kochani, rap to jest wulgarny gatunek muzyczny. Taki z ulicy. [...] Posłuchajcie sobie Lil Kim. Posłuchajcie sobie jakiekolwiek raperki ze Stanów. One wszystkie mają niebieskie strony, więc jakby nie rozumiem. Nie jestem politykiem. Jestem raperką i to tym bardziej pasuje do wizerunku - tłumaczyła.