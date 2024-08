Fagata narzeka, że faceci, którzy zapraszają ją na randki, potem nazywają ją "dz*wką": "Wy k*rwa jesteście P**IERDOLENI"

Pod wieloma względami Fagata może zaliczyć ten rok do udanych. Co prawda reputacja influencerki mocno ucierpiała na głośnej aferze Pandora Gate, mimo to z jakichś powodów jej radosna "twórczość" (zarówno muzyczna, jak i ta na portalu OnlyFans) cieszą się ogromną popularnością i zapewnia jej kokosy. W pielęgnowaniu upragnionej łatki naczelnej skandalistki pomagają jej kontrowersyjne wypowiedzi, którymi raczy swoich fanów na porządku dziennym.