Internauta ATAKUJE Grzegorza Krychowiaka za jego miłość do mody: "MODELKA, NIE PIŁKARZ". Sportowiec odpowiedział

Dodatkowo Grzesiek słynie ze słabości do mody i odzieży od znanych projektantów. Jak można się domyślić, nie wszystkim fanom futbolu się to podoba, a "fashioniście" nierzadko się w tej kwestii obrywa.

Chłopy, co żrą trawę to weganie i są teraz zapewne na owsianym latte #ZawszeSłużęPomocą - odpisał piłkarz, którego ewidentnie trzymają się żarty i dodał, odnosząc się do załączonego do artykułu zdjęcia, na którym pozuje z foką: