Celia Jaunat eksponuje wyrzeźbione mięśnie brzucha podczas egzotycznych wakacji z Grzegorzem Krychowiakiem (ZDJĘCIA)

Celia Jaunat bez wątpienia zalicza się do grona najpopularniejszych partnerek polskich piłkarzy. Poczynania żony Grzegorza Krychowiaka wciąż nie wzbudzają co prawda tak wiele emocji jak codzienność Anny Lewandowskiej czy Mariny Łuczenko, Francuzka niezmiennie dzielnie walczy jednak o zainteresowanie mediów. Podobnie jak większość WAGs Celia ochoczo zapełnia więc instagramowy profil kolejnymi wpisami, chwaląc się wymyślnymi stylizacjami czy zagranicznymi podróżami. Na profilu celebrytki nie brakuje też rzecz jasna zdjęć w towarzystwie ukochanego.

Ostatnio Grzegorz Krychowiak i Celia Jaunat postanowili odpocząć od codziennego zgiełku i zafundowali sobie egzotyczną podróż we dwoje. Małżonkowie wybrali się do Ameryki Południowej, którą piłkarz już od kilku dni starannie dokumentuje w sieci. Sportowiec i jego żona odwiedzili m.in. należące do Ekwadoru Wyspy Galapagos, gdzie mieli okazję podziwiać malownicze krajobrazy i obcować z lokalną fauną. Krychowiak nie ukrywał, że wycieczka zrobiła na nim ogromne wrażenie.