Celia Jaunat chwali się luksusowym SALONEM w greckim apartamencie. Od niedawna mieszka tam z Grzegorzem Krychowiakiem! (FOTO)

Hmm 7 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Co one wszystkie zrobią po rozstaniu? Tez mam kolezanke która związała się z milionerem a on zostawił zone po 15 latach i wziął slub z moja koleżanka. Żona nigdy nie pracowała, on jej opłaca dom bo maja dzieci ale co by zrobiła gdyby nie te dzieci?