Celia Jaunat chwali się pierwszymi zdjęciami z Aten po transferze Grzegorza Krychowiaka: "Kalimera" (ZDJĘCIA)

Ale pudel jest obrzydliwie sprzedajny, nie? Po co w ogole nabijamy mu wejścia wiedząc jak bardzo cenzuruje komentarze i same treści? Sprawa Sebusia pokazała jak się tu sprawy załatwia - to czy grillują czy nie grillują zależy wyłącznie od uiszczenia opłaty... Coś strasznego bo czlowiek myśli, że to ploteczki a Pudel zrobił sobie model biznesowy z wymuszania opłst za ukręcenie łba niewygodnej sprawie. Obrzydliwe na maksa.