"Modniś" Grzegorz Krychowiak prezentuje intrygującą stylizację, a internauci się złoszczą: "W jakim kierunku idzie ta moda? TRAGEDIA"

Choć Grzegorz Krychowiak kocha modę i uwielbia zgłębiać jej tajniki, to już od dawna pojawiają się głosy, że czasem jest to miłość bez wzajemności. Kolejne stylizacje piłkarza budzą bowiem skrajne emocje, a część internautów wytyka mu to, że więcej uwagi poświęca aktualnym trendom niż treningom na boisku. On sam z kolei ignoruje głosy krytyki i po prostu dalej robi swoje.