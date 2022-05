Fan Marcina Hakiela ZAATAKOWAŁ Katarzynę Cichopek. Tancerz zareagował

Rozstanie Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela to bez wątpienia największe towarzyskie zaskoczenie tego roku. Dotychczas to raczej tancerz przodował w medialnych wynurzeniach, udzielając pamiętnych wywiadów o "wolności, która ma imię". Celebrytka nabrała wody w usta i właściwie dopiero wczoraj bezpośrednio nawiązała do "byłego" w udzielonym wywiadzie.