Katarzyna Cichopek pokazuje, co dostała na Dzień Matki. "Te prezenty są po prostu OBŁĘDNE"

Moje dzieciaki w piżamkach wskoczyły rano do łóżka, wyściskały mnie, wykochały. Powiedziały mi to, co najważniejsze, czyli że bardzo mnie kochają, a następnie wręczyły prezenty. I te prezenty są po prostu obłędne. Za każdym razem, kiedy o nich mówię, to się wzruszam. Syn osobiście wsiadł na rower, pojechał daleko do sklepu, żeby kupić piękne kryształowe misiaczki, które mają symbolizować jego i Helenkę. Córeńka przygotowała mi piękne pudełeczko po zapałkach, obklejone. Na górze napisane "mama, kocham cię", a w środku są małe karteczki z afirmacjami na każdy dzień i codziennie mam czytać jedną karteczkę - zdradziła.