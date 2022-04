Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel UNIKAJĄ SIĘ, dzieląc opiekę nad dziećmi (ZDJĘCIA)

Kara 9 min. temu zgłoś do moderacji 7 1 Odpowiedz

Trzymaj się Marcin. Za rok będzie Ci łatwiej. Idź na terapie.inwestuj w siebie, idź do przodu! Nie ma co żałować kogoś kto na to nie zasłużył. Ona za jakis czas będzie tam gdzie Ty teraz. Sama. Dlatego biegnij do przodu! Niedługo nawet nie bedziesz pamiętał swojego starego życia. Będzie bez emocji bo tak nowa jakość Ci sie spodoba. Rób to czego nie mogłeś z nią. O czym marzyłeś. Wielu z nas przez to przeszło.