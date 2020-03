Fani drwią z apelu Pharella Williamsa o dotacje dla szpitali. "Mam na koncie 90 dolarów, a ty ponad 150 milionów. SAM JE WESPRZYJ!"

Politycy i gwiazdy apelują do rozsądku obywateli i proszą o stosowanie się do zasad bezpieczeństwa. To bowiem najlepszy i najłatwiejszy sposób, by nie przysparzać problemów i tak już przeciążonej służbie zdrowia. Wystarczy, że każdy z nas będzie unikać kontaktów z innymi ludźmi, używać maseczek i rękawiczek oraz wychodzić z domu tylko wtedy, kiedy to konieczne.