Szef Amazona prowadzi zbiórkę dla... PRACOWNIKÓW SWOJEJ FIRMY. Fani: "Popis bezczelności"

Jeffowi nie przyszło jednak do głowy, by samemu wspomóc swoich pracowników. Amazon słynie zresztą z okropnego ich traktowania. Jeszcze niedawno głośno było o warunkach, w których muszą pracować - brak przerw i noszenie pieluch, by ograniczyć wyjścia do toalety, dźwiganie zbyt ciężkich paczek, głodowa stawka.