Ariana Grande bryluje na premierze w wydekoltowanej sukni. Fani są zaniepokojeni

Latem 2023 roku media obiegła wiadomość o kryzysie w małżeństwie wokalistki, a już kilka miesięcy później zagraniczne portale przekazywały, że ekspresowy rozwód Ari i agenta nieruchomości Daltona Gomeza dobiegł końca. Wkrótce medialną burzę wywołały rewelacje na temat rzekomego romansu piosenkarki . Wykonawczynię hitu "Thank U, Next" zaczęto łączyć z kolegą z planu produkcji "Wicked", Ethanem Slaterem . Potwierdzeniem spekulacji miały być ich wspólne fotki wykonane przez paparazzi. Wówczas najbardziej szokował fakt, że... nowy wybranek Ari w świetle prawa wciąż był żonaty i ma niespełna dwuletniego syna.

Ciągle zastanawiam się, co naprawdę wydarzyło się na tym planie? Czy były przepracowane? Zostały skrzywdzone? Czy to efekt silnego stresu?; Zwykle nie komentuję niczyich sylwetek, ale to jest bardzo niepokojące; Od dłuższego czasu nie wyglądała dobrze, mam nadzieję, że cokolwiek to jest, pokona to i poczuje się lepiej - pisali użytkownicy TikToka.