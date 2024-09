Ariana Grande poddała się testowi wariografem. Wyszło na jaw, czy miała OPERACJE PLASTYCZNE. Zaskoczeni?

Te testy są tyle warte, co testy IQ. Do każdego z nich można się przygotować. Okryłam to, jako nastolatka, bo do czegoś był mi potrzebny wysoki wynik IQ. Nauczyłam się robić testy i jestem w Mensie razem z Doda. Także tyle jest to warte. I tak, wiem, że zminusujecie i napiszecie, że się chwalę. Nie o to mi chodzi. Tego da się nauczyć, zresztą dla nikogo z pojęciem test IQ nie jest wyznacznikiem inteligencji.