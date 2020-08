Fani martwią się o Sarę Boruc: "Ostatnio źle wyglądasz. WIDAĆ PROBLEMY"

W wywiadach Sara żaliła się, że ocena jej osoby jest niesprawiedliwa i krzywdząca. Długo pracowała na to, aby przekonać do siebie ludzi. Rozwinęła swoją markę biżuteryjną oraz próbowała sił jako piosenkarka. Jej singiel zyskał zresztą całkiem niezłe recenzje.

Sara Boruc uspokaja: "Między mną a Mariną nie ma złych emocji"

Aktualnie celebrytka przymierza się do premiery własnej marki odzieżowej. Ambitny projekt zbiegł się w czasie z przeprowadzką Boruców do Warszawy, spowodowaną transferem Artura do stołecznego klubu piłkarskiego. Borucowa zajęła się urządzaniem nowego mieszkania. Jednocześnie cały czas jest bardzo aktywna na Instagramie, gdzie nieustannie prezentuje się w nowych stylizacjach.

"Jesteś piękną kobietą, ale ostatnio po prostu jakoś źle wyglądasz. Nawet trudno to ująć... Stylizacje jakieś takie męskie, ciężkie. Twarz bardzo chyba wycieńczona" , 'Wydaje mi się, że trochę za chuda pani jest", "Widać problemy po prostu" , "Troszkę zmęczona", "Wszystko OK? Bo wyglądasz na smutną", "Proszę przytyć" - radzą w komentarzach internauci.

Dziewczyny, rok temu urodziłam dziecko, po drodze zaliczyłam dwie przeprowadzki, stworzyłam od podstaw markę modową, równolegle prowadząc dotychczasową - biżuteryjną. Oprócz malca wychowujemy też dwie dojrzewające dziewczynki. Czasu do wypoczynku jest zatem niewiele, zero wakacji w tym roku. Wiem jednak, że jestem niesamowitą szczęściarą i codzienne dziękuję Bogu, że jestem, gdzie jestem. My kobiety mamy niesamowitą moc i nie jest to pusty frazes. A na odpoczynek przyjdzie czas... - napisała, dodając, że przed startem marki ma mnóstwo pracy, ale "będzie pięknie".