Fani MIAŻDŻĄCO o rozstaniu Roberta Kochanka i Kingi: "Skończył się kontrakt i NIE TRZEBA DŁUŻEJ UDAWAĆ?"

Od czasu finału "40 kontra 20" i momentu, w którym Robert Kochanek i Kinga Zapadka ogłosili, że ich uczucie jest silniejsze niż kiedykolwiek, minęły już ponad trzy miesiące. Nic zatem dziwnego, że miłość pary spowszedniała ich obserwującym, którzy kibicowali im jeszcze za czasów programu. Tak przynajmniej było do środy, gdy Kinga nieoczekiwanie obwieściła, że to koniec ich związku.

Wygląda więc na to, że sekretne randki i "całowanie jak cielaczki" nie pomogło. Rozstanie skomentowali już oboje zainteresowani, jednak to "kochanka Kochanka" jest aktywniejsza w mediach społecznościowych. Mimo że fani sugerują, aby aspirująca celebrytka zabrała głos w sprawie i powiedziała, co faktycznie między nimi zaszło, to ona sama czeka chyba na odpowiedni moment. Na razie twierdzi, że "nie chce prać brudów publicznie"...