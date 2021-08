"40 kontra 20". Fani sugerują, że PROGRAM TO USTAWKA! Nowa ukochana Bartka Andrzejczaka odpowiedziała na zarzuty

Poniedziałkowy finał programu "40 kontra 20" nieoczekiwanie wzbudził sporo emocji. Ujawniono wtedy, które kandydatki zdobyły szansę na nawiązanie głębszej relacji z Robertem Kochankiem i Bartkiem Andrzejczakiem , o których względy przez kilka tygodni walczyła grupa kobiet w wieku od 20 do 50 lat.

Choć wszystko jest już jasne, a Robert Kochanek i Bartek Andrzejczak zakończyli sezon w objęciach Kingi oraz Patrycji , to wciąż nie milkną echa ich decyzji. Była ona bowiem o tyle zaskakująca, że przyszła ukochana starszego z kawalerów powróciła do programu po wcześniejszej eliminacji, a miejsce w show oddała jej na ostatniej prostej inna uczestniczka.

Droga Bartka do podjęcia ostatecznej decyzji była nieco mniej dramatyczna, jednak na głowę produkcji programu i tak szybko posypały się gromy. Pojawiły się nawet sugestie, że format może być ustawiony , a wrzawa wokół tej sprawy nadal nie milknie mimo końca sezonu. Wiemy jedynie, że relacje kawalerów z paniami przetrwały próbę czasu, o czym uczestnicy wspominali w relacji live w Playerze.

Choć oskarżenia o to, że program jest "ustawką" są dość poważne, do tej pory nikt nie odniósł się do tych oskarżeń. Teraz nieoczekiwanie głos w tej sprawie zabrała Patrycja, czyli nowa dziewczyna młodszego z panów, z którym żyje obecnie w związku na odległość.