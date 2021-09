Robert Kochanek broni lizania policzka Kingi: "Pokazałem jej, jak całują cielaczki"

Xxx 9 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Zauważyliście, że oni wrzucają zdjęcia tylko z tej jednej sesji. I z jednego niby to wyjazdu, oraz z jednego spotkania. Innych nie mają???? (jak jeszcze kilka osób zacznie o to pytać, to pewnie zaczną mieć). Oni widują się tylko przy okazji jakiś „lajfów” i wystąpień związanych z programem, wtedy robią sobie kilka fotek od oka i wrzucają na Instagram. Na tych fotach ciagle te same wnętrze, i ciagle te same ciuchy. To wszystko to tylko ściema. Do puki będzie nimi jakiekolwiek zainteresowanie, to będą udawać parę.