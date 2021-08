Robert Kochanek i Kinga Zapadka odgrywają EROTYCZNĄ SCENKĘ w centrum handlowym: "Kochanek zaprosił mnie w INTYMNE MIEJSCE"

Gabriela 13 min. temu zgłoś do moderacji 5 1 Odpowiedz

A ja tam im zazdroszcze mimo wszystko...moj stary to tylko przed tv siedzi caly dzien albo spi, tez przed tv. jak go zapytalam kiedy zjemy kolacje przy swiecach to mi powiedzial ze jak prąd wyłączą :( Chciałabym tak jak oni, jeszcze raz pożyć, bawić się, chodzic po mieście, miec igraszki miłosne....