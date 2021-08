Robert Kochanek pozuje z Kingą na Helu: "Najlepsze miejsce na UKRYCIE"

ann*** 10 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Ona nie grzeszy ani urodą ani intelektem, on podobnie no ale skoro sie 'kochaja' to niech maja... ja tez mam 18 l mlodszego faceta ale nie zasypuje znajomych ludzi fotami z naszego zycia, co dopiero obcych ...