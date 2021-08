Szarmancki Robert Kochanek znosi Kingę ZE SCHODÓW: "Kobiety uwielbiają takie gesty" (FOTO)

~sandra 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ten cały kochanek nie jest za przystojny, a ta jego partnerka to widać że jest cala sztuczna, źle się na to patrzy na fakt że to młoda dziewczyna. Jestem pewna że dlugo nie będą ze sobą, uczucie szybko zniknie, i raczej ona go rzuci. Jest duża różnica wieku a takie związki raczej nie przetrwają, nie powiem są wyjątki ale nie unich. Zaniedlugo mu powie papa.